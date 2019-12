Conheça as dificuldades na circulação de comboios em todo o país

Lisboa, 30/08/2018 - Comboios na EMEF em Santa Apolónia, linhas e ferrovia. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A depressão Elsa está a causa dificuldades na circulação ferroviária de norte a sul. À TSF, a Infraestruturas de Portugal detalhou os constrangimentos sentidos em cada linha:

Na Ponte 25 de Abril: ventos superiores a 79 Km/h podem restringir a circulação a um comboio em cada direção e em vários momentos;

Na linha do Norte: a queda de uma árvore sobre a catenária está a condicionar a circulação em ambos sentidos. Entre V. Figueira e Santarém a circulação faz-se em via única;

Na linha da Beira Alta: o troço entre Luso e Mortágua está cortado devido à falta de tensão na catenária, situação em avaliação. No troço entre Pinhel e Guarda, a queda de uma barreira interrompeu a circulação, sendo que a situação está quase resolvida;

Na linha do Vouga: circulação está suspensa entre Macinhata e Sernada;

Na linha do Alentejo: há um comboio imobilizado no troço entre Moita e Barreiro devido à presença de detritos no pantógrafo, a estrutura que alimenta o comboio com energia elétrica retirada da catenária e, por isso, a circulação em ambos sentidos só se faz por uma via.