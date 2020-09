Conheça as regras para o 13 de outubro no Santuário de Fátima

Ao todo, a organização permitirá a entrada no recinto a cerca de seis mil pessoas © Paulo Cunha/Lusa

O Santuário de Fátima vai marcar o chão com círculos, durante o 13 de outubro, para limitar os ajuntamentos no evento que costuma gerar a segunda maior afluência de peregrinos do ano, depois do 13 de maio.

"Para que haja uma uniforme disposição da assembleia no recinto são criadas, com marcações no solo, áreas circulares de ocupação, devidamente distanciadas. Em cada círculo poderá estar apenas um número limitado de pessoas coabitantes", pode ler-se no comunicado enviado pelo Santuário às redações.

Ao todo, a organização permitirá a entrada no recinto a cerca de seis mil pessoas. Um conjunto de normas que saíram das negociações entre o Santuário de Fátima e a Direção-Geral da Saúde para prevenir a disseminação das infeções pelo novo coronavírus durante o 13 de outubro.

"De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa", explicou a organização.

Veja aqui todas as regras:

1. É reforçada a sinalética, com informações mais específicas para esta peregrinação e, na divulgação prévia, dar-se-á especial relevo à necessidade de cumprir as regras de segurança que vigoram em tempo de pandemia. Será indicada a necessidade de uso de máscara durante as celebrações, mesmo no espaço aberto do Recinto de Oração;

2. É feita uma delimitação de alguns espaços de maneira a criar perímetros de segurança e a vedar o acesso a locais suscetíveis de aglomerações;

3. Para que haja uma uniforme disposição da assembleia no recinto, são criadas, com marcações no solo, áreas circulares de ocupação, devidamente distanciadas. Em cada círculo poderá estar apenas um número limitado de pessoas coabitantes. De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6.000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa;

4. O acesso ao Recinto de Oração é feito por oito entradas, com diversos meios de controlo. As deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados. Todos os movimentos são constantemente monitorizados através dos meios de videovigilância, de modo a permitir em tempo real, decisões que sejam necessárias para controlo de situações de potencial risco;

5. Os peregrinos que desejarem participar nas celebrações da noite do dia 12 e da manhã do dia 13, só poderão entrar no recinto nas entradas devidamente assinaladas, e daí serão conduzidos por acolhedores para as áreas de ocupação de acordo com os critérios estabelecidos e aí deverão permanecer até saírem do Recinto de Oração. Serão estes acolhedores que monitorizarão os espaços de forma a garantir que as vias de circulação fiquem desimpedidas para uma fácil deslocação dos peregrinos;

6. O fluxo de peregrinos no exterior do Recinto de Oração será gerido pelas forças de segurança, nomeadamente a GNR que, a montante, garantirá o controlo de aproximação às zonas limítrofes do Santuário.