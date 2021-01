Conheça os poucos concelhos sem restrições de circulação ao fim de semana

Governo agravou as regras para travar o disparo de casos sentido nos últimos dias © Tiago Petinga/Lusa

Ao contrário daquilo que acontecia antes do Natal, no próximo fim de semana todos os concelhos do país com mais de 240 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias têm proibição de circulação na rua após as 13 horas.

Até ao Natal essa limitação só acontecia nos concelhos com mais de 480 casos, mas o agravar da pandemia obrigou o Governo a apertar mais as regras.

Na prática, segundo o Executivo, serão apenas 25 os municípios, em todo o Continente, sem estas medidas mais restritivas, ou seja, aqueles que segundo as autoridades de saúde têm apenas um risco moderado de transmissão.

Concelhos com Risco Moderado

Alcoutim

Aljezur

Almeida

Arronches

Barrancos

Carrazeda de Ansiães

Castanheira de Pêra

Castelo de Vide

Coruche

Ferreira do Alentejo

Freixo de Espada à Cinta

Lagoa

Manteigas

Monchique

Odemira

Pampilhosa da Serra

Proença-a-Nova

Resende

Santiago do Cacém

Sardoal

Sernancelhe

Sines

Torre de Moncorvo

Vila de Rei

Vila do Bispo

