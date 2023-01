Conselho ao ministro da Educação: fale com a mãe que foi professora

O ministro da Educação, João Costa © António Pedro Santos/Lusa

Graciete Claro é professora na Escola Secundária de Palmela. Com 50 anos, passou metade da vida a mudar de escola. Apesar de pertencer a um quadro de zona pedagógica, ainda não é efectiva.

Em 25 anos de carreira, já passou por cerca de 15 estabelecimentos diferentes. "Ando a saltitar, ultimamente (fica) quatro anos em cada escola".

No entanto, não é a vida intermitente que a leva a fazer greve, mas sim a proposta do ministério da educação para alterar as regras de recrutamento. "A questão de escolher funcionários através de perfis pode introduzir o factor cunha, foi a gota de água", salienta a professora de Geometria Descritiva, que esboça o sentimento que domina a classe: "estou cansada, porque tenho 50 anos e enquanto há uns anos, os professores começavam a ter reduções aos 40 anos, hoje em dia, aos 50 anos, eu não tenho nenhuma redução no meu horário".

Graciete Claro fez três dias de greve, no passado mês de Dezembro, e quer voltar a fazer, mesmo sabendo das implicações do protesto. "Uma greve, inevitavelmente, tem de prejudicar alguém", mas a professora lembra que, na última paralisação, avisou os pais e nenhum se mostrou "desagradado". Por isso, acredita que os pais compreendem os motivos da greve.

Ao ministro da Educação, a professora Graciete deixa um conselho: "sabendo que a mãe do ministro foi professora, diria para o ministro falar com a mãe dele e perguntar-lhe se acha justo a forma como os professores têm sido tratados ao longo dos anos e se acha justo como este novo concurso está a ser proposto."

A autora não segue as regras do novo acordo ortográfico