Conselho de Opinião aprova Graça Franco e Ana Sousa Dias para provedoras da RTP

O Conselho de Opinião aprovou esta quinta-feira as candidatas indigitadas Graça Franco e Ana Sousa Dias para provedoras do Ouvinte e do Telespectador, respetivamente, disse à Lusa fonte do órgão.

O Conselho de Administração da RTP, liderado por Nicolau Santos, tinha indigitado as duas jornalistas para provedoras da RTP.

O parecer do Conselho de Opinião aos nomes indicados pela administração é vinculativo.

Graça Franco, diretora de informação da Renascença entre 2009 e 2020, sucede assim a João Paulo Guerra, e Ana Sousa Dias, editora de Cultura da Lusa entre abril de 2009 e maio de 2011, a Jorge Wemans.