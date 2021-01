Conselho de Opinião da RTP chumba José Alberto Lemos para provedor do espectador

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Conselho de Opinião da RTP chumbou o nome de José Alberto Lemos para provedor do espectador, noticia o Jornal de Notícias. O parecer do Conselho de Opinião da televisão pública será conhecido publicamente na terça-feira.

José Alberto Lemos foi um nome indicado pelo presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis. Contactado pela TSF, o jornalista não quis fazer quaisquer comentários, remetendo uma reação para a próxima semana.

O JN indica que o nome de José Alberto Lemos, histórico da RTP e um dos fundadores do Público, teve 12 votos contra, oito a favor e três brancos. Ainda não é conhecido o fundamento do "chumbo" do jornalista que também foi chefe de redação da SIC.

O Conselho de Opinião da televisão pública é presidido por Manuel Coelho da Silva e conta com três dezenas de membros.