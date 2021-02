Conselho quer manter modelo de entrada no Ensino Superior usado em 2020

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior defende que o modelo utilizado em 2020 para entrada neste grau de ensino deve manter-se este ano.

Em declarações à TSF, o presidente desta comissão, Fontainhas Fernandes, explicou que "face à experiência positiva do ano anterior", o grupo, que esteve reunido esta manhã, defende a "necessidade de manter as condições de acesso do ano passado". A manutenção desta forma de acesso tem como objetivos dar "mais estabilidade e mais confiança" aos candidatos ao Ensino Superior.

Assim, "para efeitos de avaliação, aprovação e conclusão do ensino secundário deverá ser considerada apenas a avaliação interna", assinala o ex-presidente do Conselho de Reitores.

Já para o acesso ao Ensino Superior, os alunos "devem realizar apenas os exames nacionais das disciplinas exigidas como provas de ingresso, sendo que também poderão ser utilizados para efeitos de melhoria de nota".