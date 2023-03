Consenso nas críticas a Gouveia e Melo, Carta de Perigosidade de Incêndio mantém-se suspensa e outros destaques TSF

O almirante Gouveia e Melo © Pedro Sarmento Costa/Lusa

Por TSF 20 Março, 2023 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O historiador José Pacheco Pereira considera populista a reação do chefe do Estado-Maior da Armada ao caso da recusa dos 13 marinheiros de embarcar no Navio Patrulha Mondego, para cumprir uma missão da Marinha. Na edição desta semana do programa da TSF e CNN Portugal O Princípio da incerteza, Pacheco Pereira defendeu que o almirante Gouveia e Melo está a aproveitar o caso e a exposição pública para preparar uma candidatura à Presidência da República.

Já a defesa dos 13 militares que se recusaram a embarcar no NRP Mondego considerou esta segunda-feira que o processo disciplinar na Marinha está "ferido de morte", acusando o chefe do Estado-Maior da Armada de uma atitude "prepotente e discriminatória".

O secretário de Estado das Florestas, João Paulo Catarino, garante à TSF que a suspensão da aplicação da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural continua até ao final do próximo ano e que as pessoas poderão continuar a circular, trabalhar e até a construir, mas com medidas de prevenção que serão definidas por comissões sub-regionais onde estão representados os autarcas. Jorge Vala, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria e presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, ficou satisfeito com as palavras do secretário de Estado das Florestas.

Uma reação que surgiu depois de vários autarcas criticarem a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, que prevê que quem vive em zonas de risco de incêndio elevado não vai poder sair de casa nos dias de calor e humidade.

No que toca ao desemprego, o número de desempregados inscritos no IEFP em fevereiro foi o segundo mais baixo de sempre, com 315 645, registando uma diminuição de 8,3%, menos 28 619 pessoas face ao mês homólogo. Neste mês foi registada uma descida em cadeia de 6442 pessoas, representando um decréscimo de 2,0%.

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou uma visita oficial de três dias à Rússia, com um almoço informal com o seu anfitrião, Vladimir Putin.

Enquanto isso acontece, a China pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que evite "dois pesos e duas medidas", depois de este ter emitido um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra.

O país asiático voltou também a negar que tencione fornecer armamento à Rússia, depois de a imprensa norte-americana ter indicado que Pequim está a considerar enviar artilharia e munições para Moscovo.

Em Campo Maior, os trabalhadores do Grupo Delta reuniram-se à porta das instalações da empresa Novadelta, em Campo Maior, para uma última homenagem ao empresário e fundador do grupo, Manuel Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos.

A primavera começa com previsões de céu geralmente pouco nublado e temperaturas a oscilar entre os 17 e os 24 graus Celsius em Portugal continental.

De regresso à TSF está o humor de Maria Rueff, com textos dos escritores Luísa Costa Gomes, Manuel Monteiro, Filipe Homem Fonseca e Afonso Cruz discorrem. Olham de forma crítica e apurada para o que nos rodeia.E para o que nos escapa. Maria Rueff dá vida às palavras. São textos de humor, sátira e reflexão. Crónicas de um país que vai ser obrigado a ver-se ao espelho. De segunda a sexta, na TSF, depois das 08h30 e depois das 18h00.