Constipação pode ajudar a proteger contra a Covid, vacina que combate Ómicron pronta em março e outros destaques TSF

O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications © AFP (arquivo)

Por TSF 10 Janeiro, 2022 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um estudo publicado na revista científica Nature Communications revela que ter tido uma constipação pode ajudar a proteger da Covid-19. A investigação analisou 50 pessoas não vacinadas que viviam com alguém infetado com o SARS-CoV-2 e os resultados mostraram que a maioria dos participantes que não tinha sido contagiada tinha estado constipada há pouco tempo.

Ainda na Covid-19, a Pfizer há começou a produzir uma vacina específica para a variante Ómicron e espera tê-la pronta em março. O CEO da farmacêutica, Albert Bourla, diz que está previsto que a distribuição da nova vacina comece em junho.

A Direção-Geral da Saúde atualizou a orientação relativa a eventos de grande dimensão - sejam desportivos, culturais, corporativos ou outros - e, a partir de agora, é possível entrar nesses eventos com autoteste negativo feito à porta.

Esta segunda-feira foi feita a leitura do acórdão do processo dos Comandos. O instrutor Ricardo Rodrigues foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa. Pedro Fernandes e Lenate Inácio também foram condenados a dois anos e três meses e dois anos de preisão com pena suspensa, respetivamente. Em causa estão as mortes dos recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, em 2016.

A idade mínima para o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 baixou para os 45 anos. Neste momento, também podem agendar a vacinação as pessoas com mais de 30 anos com vacina da Janssen.

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, está internado em Itália desde 26 de dezembro com "complicações graves" devido a uma "disfunção do sistema imunitário". Sassoli já tinha sido hospitalizado em setembro de 2021 por causa de uma pneumonia.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta segunda-feira para um e-mail fraudulento que está a ser enviado aos contribuintes. Na referida correspondência diz-se para o cidadão seguir um "link" de forma a receber um alegado reembolso. "Em caso algum deverá efetuar essa operação" [abrir o 'link'], alerta a AT.

A Agência Europeia do Medicamento está a avaliar o pedido para a comercialização do medicamento produzido pela Pfizer contra os casos leves e moderados de Covid-19. O objetivo é que o fármaco diminua a capacidade do vírus de multiplicar e assim reduzir a necessidade de hospitalização.

O bebé que foi entregue a um soldado norte-americano no aeroporto de Cabul, durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, já está novamente com a família. Sohail Ahmadi nunca saiu do território afegão e foi acolhido por um taxista que o levou para casa para o criar. Agora foi entregue ao avô.