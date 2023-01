Constrangimentos nos centros de saúde do Norte devido a falha informática "ultrapassados"

© Igor Martins / Global Imagens

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) garantiu hoje que os constrangimentos ocorridos, desde as 08:00 da manhã, nos centros de saúde da região devido a um problema técnico "foram ultrapassados" com a substituição de um servidor.

"Damos conta que os constrangimentos verificados, nesta manhã, nas unidades de saúde de âmbito dos cuidados de saúde primários desta Administração Regional de Saúde, por força de falha num servidor central de informática, foram já ultrapassados", apontou a ARS-Norte.

Em comunicado, esta entidade refere que o equipamento que avariou esta manhã foi substituído.

Em causa esteve uma falha técnica num servidor que garante o sistema informático dos centros de saúde do Norte.

À Lusa, esta manhã, chegaram relatos de constrangimentos no acesso ao histórico dos doentes, bem como impossibilidade de registo ou de requisição de meios complementares de diagnóstico.

Os relatos remetiam para problemas em centros de saúde do Porto, Maia, Valongo, Gondomar, Amarante, Póvoa do Varzim (distrito do Porto), Vila Nova de Famalicão (distrito do Braga), entre outros.

Contactada pela Lusa, fonte da ARS-Norte confirmou, cerca das 10h30, que "todos os informáticos" desta entidade estavam "a trabalhar para o mais rápido possível resolver o problema", estimando a retoma ao normal até ao final da manhã.

"É verdade que esta falha afeta toda a prestação de cuidados de saúde primários no Norte. Mas as situações mais complicadas são atendidas", disse a fonte.