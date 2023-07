Constrangimentos previstos no Parque das Nações nos dias 5 e 6 de agosto

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 11 Julho, 2023 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai causar constrangimentos na freguesia lisboeta do Parque das Nações nos dias 5 e 6 de agosto, estando previsto o corte do IC2 (Itinerário Complementar), divulgou esta terça-feira a autarquia.

A informação consta de uma nota publicada no Facebook da Junta de Freguesia do Parque das Nações, assinada pelo presidente daquela autarquia, Carlos Ardisson (CDS-PP), e foram transmitidas numa reunião realizada na segunda-feira e na qual foi apresentando o plano provisório de mobilidade para a JMJ.

Segundo adianta a nota, a Junta de Freguesia do Parque das Nações só terá condicionamentos nos dias 5 e 6 de agosto, datas em que se realizam cerimónias no Parque Tejo-Trancão.

O corte à circulação do IC2, entre as 23h50 do dia 4 de agosto e a noite do dia 6 para dia 7, é um dos exemplos de constrangimentos que se irão verificar naquela zona.

No entanto, apesar dos constrangimentos verificados, a nota da Junta de Freguesia do Parque das Nações ressalva que não está prevista "qualquer restrição ao funcionamento do comércio e dos serviços existentes", podendo as cargas e descargas ser efetuadas entre as 00h00 e as 07h00.

Já o pequeno comércio poderá ser abastecido entre as 07h00 e as 10h00, aconselhando-se os comerciantes a proceder à antecipação do abastecimento "sempre que possível".

"Os moradores poderão aceder às suas habitações, pelos percursos a indicar após divulgação do plano de mobilidade, prevendo-se apenas uma maior demora nos percursos devido aos milhares de peregrinos que por aqui irão caminhar", indica também a autarquia.

A Junta de Freguesia do Parque das Nações informa ainda que a abertura do recinto do Parque Tejo-Trancão decorrerá às 08h00 do dia 5 de agosto, sendo que antes desse dia não existirão peregrinos naquele local.

"No dia 6, a JMJ chegará ao fim, após a missa que se prevê termine por volta das 11h00 da manhã, prevendo-se que demore algumas horas até que os peregrinos saiam do recinto", pode ler-se também na nota.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.