Construção civil. Presidente da AECOPS otimista, mas com os pés no chão

O presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Publicas e Serviços (AECOPS) diz à TSF que o "crescimento não é tão positivo como tinham antecipado, antes da pandemia, mas a atividade tem sido positiva em todos os parâmetros".

Os maiores receios de Ricardo Pedrosa Gomes são os próximos meses e se o setor vai conseguir manter o ritmo, lembrando que para já "as empresas estão a cumprir as carteiras de encomendas".

Há mais concursos do que adjudicações

Esta é uma das preocupações do presidente da AECOPS que explica que, nesta altura, o número de concursos é muito superior ao trabalho adjudicado. Ricardo Pedrosa Gomes explica que se as obras não avançarem, o ritmo que foi possível manter este ano pode atenuar-se porque "as empresas vivem dos contratos que podem ser efetivados".

A boa noticia é que o investidor estrangeiro mantém o interesse em Portugal

O presidente da Associação das Empresas de Construção e Obras Publicas e Serviços afirma que o setor da construção de edifício continua a atrair investidores estrangeiros e essa é uma boa notícia.

No entanto, Ricardo Pedrosa Gomes sublinha que é importante que as medidas e os procedimentos que no passado atraíram os investidores se mantenham e dá como exemplo as políticas fiscais relacionadas com os vistos Gold. O presidente da AECOPS destaca também a importância das entidades camarárias no licenciamento de projetos, um processo que foi muito afetado com a pandemia.

Otimista , mas com os pés no chão

Com 2020 a entrar no último trimestre, o presidente da AECOPS vê o próximo ano como sendo de passagem até que em 2022 comecem a chegar fundos europeus que espera, ajudem a dinamizar o setor.

Por isso, Ricardo Pedrosa Gomes vê o futuro com "otimismo, mas com os pés no chão", adiantando que é preciso esperar que passe 2021, até chegar "a um período em que a atividade será maior".

É preciso " reter" os portugueses que regressaram a casa por causa da pandemia

Para o presidente da Associação das Empresas de Construção e Obras Publicas o setor tem por resolver um problema estrutural e um problema conjuntural. O setor não tem tido a capacidade de atrair os mais jovens e por isso é preciso mudar as formas de construir, incorporando novas técnicas e novas tecnologias. Será um processo longo que vai acompanhar o setor da construção durante muitos anos, diz.

Mas, tem também um problema conjuntural e pontual que se agrava nos momentos de pico de construção. Há um ano, o problema da falta de mão-de-obra era premente, a pandemia amenizou-o, mas, quando a atividade acelerar, Ricardo Pedrosa Gomes acredita que o problema vai voltar.

O presidente da AECOPS defende, por isso, que se deve tentar reter no mercado nacional todos os portugueses que por causa da pandemia foram obrigados a regressar a casa, mas para isso, realça, é preciso que a atividade no setor no próximo ano, mantenha o dinamismo.

