Construção do novo aeroporto: "Estaremos a favor de qualquer solução a sul do Tejo"

Por Gabriela Batista com Carolina Quaresma 02 Março, 2021 • 18:57

O presidente da Câmara do Montijo considera que a decisão do Governo de avançar com uma avaliação ambiental estratégica é uma solução para resolver o impasse político criado com o veto das autarquias.

Em declarações à TSF, Nuno Canta refere que a solução pode passar pelas próximas eleições autárquicas. "Este impasse político que existe tem colocado o país num beco sem saída", afirma.

"Ao contrário do que alguns sustentam, nós estamos a necessitar que este investimento vá para a frente porque o período pós-pandemia será novamente um regresso das viagens de avião e da circulação do turismo em Portugal e na região de Lisboa", refere, acrescentando que é preciso "deixar de fazer avanços e recuos nas opções aeroportuárias na região de Lisboa e avançar com uma solução que permita responder aos desafios do país e ao desenvolvimento e ao progresso destes concelhos".

O autarca do Montijo espera que, seja qual for a solução, o importante é que a infraestrutura aeroportuária fique localizada na Margem Sul do Tejo.

"O aeroporto deve ter um investimento significativo a sul do Tejo, isto é na Margem Sul do Tejo. Porquê? Porque consideramos que este investimento é estratégico e fundamental para resolver a assimetria económica que existe entre as margens do Tejo", admite.

De acordo com Nuno Canta, a Margem Norte do Tejo tem "um rendimento média per capita que é o dobro da região do sul".

"Estaremos sempre contra qualquer solução a norte, estaremos sempre a favor de qualquer solução a sul", remata.

Nuno Canta concorda com a decisão do Governo de retirar o poder de veto às autarquias sobre o desenvolvimento de infraestruturas.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) chumbou o pedido de apreciação prévia de viabilidade para construir o futuro Aeroporto do Montijo.

O pedido foi recusado de forma liminar por falta de elementos fundamentais, nomeadamente pareceres favoráveis de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados pelo aeroporto.