Consulta pública do novo aeroporto teve 1180 participações e só 10 foram favoráveis

Por Nuno Guedes 22 Janeiro, 2020 • 16:49

A consulta pública sobre o novo aeroporto no Montijo recebeu mais de mil participações, mas apenas dez foram positivas. A conta de uma dezena de participações favoráveis é feita na Declaração de Impacto Ambiental que aprovou, com 160 condições, o novo aeroporto no Montijo.

O documento agora fechado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) refere que foram entregues, em 37 dias, 1.180 participações, 1.120 a título individual, 11 abaixo-assinados e as restantes de entidades públicas centrais ou locais, mas também várias de associações da sociedade civil.

Em síntese, a APA diz que "os resultados da consulta pública" revelam uma "forte contestação à implantação do projeto do Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades."

"De facto, com exceção de um conjunto muito reduzido de exposições (10) que são favoráveis à construção do novo aeroporto do Montijo, a esmagadora maioria é contra o projeto", refere a declaração de impacto ambiental.

A APA acrescenta que "esta posição que considera a solução apresentada uma má solução é, transversalmente, defendida por cidadãos, organizações não-governamentais de ambiente, associações e outros representantes da sociedade civil e autarquias, e sustentada por opiniões de técnicos especialistas de diversas valências, que manifestam grandes reservas quanto ao projeto pelos impactes significativos negativos, não minimizáveis, em particular, nos sistemas ecológicos, ambiente sonoro, saúde humana, qualidade do ar, alterações climáticas, ordenamento do território, segurança, recursos hídricos e acessibilidades".

Numerosas críticas que a APA faz questão de rebater ponto por ponto, em cerca de 20 comentários, na declaração que deu o ok, com 160 condições, ao novo aeroporto.

A autoridade ambiental portuguesa apresenta, por exemplo, entre muitos outros, argumentos para justificar o projeto no Montijo, para garantir que os impactos negativos ambientais ou sonoros podem ser, pelo menos em parte, compensáveis com as medidas impostas pela APA.

Em paralelo são ainda rebatidos os argumentos de quem contesta os efeitos negativos sobre o ambiente sonoro de quem vive por perto, sobre os riscos de colisão com aves ou sobre a qualidade do ar.