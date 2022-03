Sonae alvo de ataque informático. Vários serviços estão em baixo

Hipermercados continente têm vários serviços indisponíveis © André Rolo/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 30 Março, 2022 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sites e aplicações dos hipermercados da Sonae estão em baixo, esta quarta-feira, depois de terem sido alvo de um ataque informático. Todos os serviços online da marca Continente, assim como alguns serviços em loja, têm estado indisponíveis, nas últimas horas.

"A MC confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja", informou a empresa, num comunicado enviado à TSF.

A Sonae lamenta "os constrangimentos causados" e garante que as equipas "estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".

Notícia em atualização