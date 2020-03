Continuar a ir ao ginásio? Não faz sentido haver "regras diferentes"

As rotinas podem manter-se, mas com cuidados redobrados © AFP

A Associação dos Médicos de Saúde Pública diz que não há, para já, motivo para se deixar de ir aos ginásios por causa do novo coronavírus.

As rotinas podem manter-se, mas com cuidados redobrados. O presidente da associação, Ricardo Mexia, diz que não há motivos para que as pessoas deixem de fazer a sua vida normal.

Em declarações à TSF, Ricardo Mexia lembra que ainda não foi imposta a quarentena generalizada e, por isso, "não faz sentido que os ginásios tenham regras diferentes daquelas que são impostas nos supermercados", assume.