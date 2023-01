Contratar 200 funcionários? "Isto é estarmos a enganar as pessoas", dizem oficiais de Justiça em greve

Mais contratações, descongelamento das progressões nas carreiras e a inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual são as reivindicações dos oficiais de Justiça, que admitem só parar de lutar quando estas forem atendidas.