Contrato de 20 milhões de euros em máscaras cancelado por "incumprimento de prazo"

Um contrato de 20 milhões de euros em material de proteção individual foi cancelado por "incumprimento de prazo", confirmou Marta Temido este sábado, quando confrontada com a notícia avançada pela TSF de que uma compra de milhões de máscaras e respiradores por 19,7 milhões de euros foi revogada pela DGS.

A ministra da Saúde fez saber, na habitual conferência de imprensa em conjunto com a Direção-geral da Saúde, que a revogação do contrato de fornecimento de máscaras se deveu a um "incumprimento do prazo contratual de entrega".

A ministra da Saúde explicou que um dos fornecedores não cumpriu o prazo de entrega, o que levou à anulação do contrato. A governante considera, no entanto, que esta é uma situação "pontual", que apenas abrange um dos lotes, e fez questão de sublinhar que a empresa em questão tem cumprido com rigor as datas de entrega.

O contrato, por ajuste direto (ou seja, sem concurso público), foi assinado no fim de março e previa a compra de 15 milhões de máscaras cirúrgicas e dois milhões de respiradores contra agentes biológicos. O prazo de execução era de 288 dias. Contactada pela TSF antes do esclarecimento do Executivo, a FHC - Farmacêutica tinha-se escusado a tecer comentários.

