Convocatória de Portugal para o Euro 2020, Varandas ataca rivais e outros destaques TSF

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por TSF 20 Maio, 2021 • 21:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão escolhidos os 26 jogadores que vão representar Portugal no Euro 2020. Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato português, é a grande novidade nas escolhas de Fernando Santos, que leva também William Carvalho à competição. A lista e as justificações estão todas aqui:

Esta quinta-feira foi também o dia em que o Sporting foi recebido na Câmara Municipal de Lisboa depois da conquista do campeonato da Primeira Liga. No discurso desta tarde, o presidente leonino, Frederico Varandas, não deixou os adversários sem resposta.

Mais uma semana, mais uma atualização do desconfinamento em Portugal. Odemira e Montalegre ficaram a saber que vão recuar, mas Resende viaja no sentido contrário e junta-se agora à generalidade dos concelhos do continente português.

Às portas do verão, está alcançado o acordo político sobre o certificado sanitário para facilitar a livre circulação na União Europeia, em contexto da pandemia da Covid-19, durante o calor dos próximos meses. Batizado de "Certificado Digital Covid-19 da UE", entra em vigor a 1 de julho.

No Parlamento, PS, PSD e CDS aprovaram , na generalidade, as propostas de lei do Governo para a reforma na Defesa Nacional, que concentram mais poder no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

Em Gaza, Israel anunciou esta noite um cessa-fogo unilateral. O Hamas já deu conta, por seu lado, da mesma ação.

Um inquérito interno da BBC concluiu que um jornalista da estação teve um "comportamento desonesto" para garantir uma entrevista com a princesa Diana em 1995, uma "violação grave" das normas da emissora britânica.