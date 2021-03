Coordenador da task force garante que "não há falcatruas neste momento"

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force © Mário Cruz/Lusa

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da equipa que está a gerir o processo de vacinação em Portugal, afirma não ter conhecimento de casos de desvios de vacinas como aqueles que ocorreram anteriormente e, no início de fevereiro, levaram à demissão do anterior coordenador. O responsável pela task force garante que o maior controlo a que as vacinas têm estado sujeitas é o que permite que, atualmente, não exista conhecimento de casos de desvios.

"Precisamente por haver um controlo muito superior é que, pelo menos que eu tenha conhecimento, não há falcatruas neste momento. O que fizemos foi um processo de controlo muito mais rígido, até na própria regulamentação, para evitar interpretações abusivas dos regulamentos. A PJ foi ao terreno e o IGAS também", explicou Gouveia e Melo em entrevista à TVI24.

O coordenador da task force garante que há "uma pressão muito grande sobre as infrações" 00:00 00:00

Em Portugal, morreram 16 843 pessoas dos 820 716 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.