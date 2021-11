COP26 quer países ricos a ajudar pobres, AUTOvoucher em vigor e outros destaques TSF

A COP26 visa sobretudo debruçar-se sobre a necessidade de os Estados cortarem nas emissões de carbono © Andy Rain/EPA

Já foi divulgado o primeiro documento que contém diretrizes para celebrar acordos entre os diversos países durante a Cimeira do Clima, em Glasgow. O encontro visa sobretudo debruçar-se sobre a necessidade de os Estados cortarem nas emissões de carbono, de forma a evitar que as temperaturas subam acima dos já 1,5º C estipulados.

O documento foi divulgado e até ao final da semana será negociado pelos quase 200 países presentes na reunião de Glasgow. Francisco Ferreira, dirigente da ZERO, fala à TSF numa oportunidade perdida e destaca dois pontos.

É já a partir desta quarta-feira que os consumidores podem começar a usar o AUTOvoucher. O desenho deste apoio permite que os consumidores recebam o apoio máximo mensal de cinco euros mesmo que no total do mês não tenham comprado 50 litros de combustível. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, sublinha à TSF que esta foi a forma mais rápida de colocar dinheiro nas contas bancárias dos cidadãos. Pode haver abusos, mas é preciso "ter confiança nas pessoas".

Consulte aqui a lista dos postos de combustíveis que aderiram.

Mas não há IVAucher de combustíveis que impeça os portugueses de ir a Espanha abastecer. O desconto português de 10 cêntimos por litro não supera os "20 a 30" que lucra quem atravessa a fronteira para encher o depósito. E, do lado de cá, os postos resignam-se.

As fábricas não mexem nas suas margens de lucro e assim os preços aumentam porque cresce a despesa com as licenças de emissão, isso mesmo tem sido observado no mercado da energia com os preços internacionais da eletricidade na Europa a aumentarem em paralelo com os custos das licenças de emissão de CO2, um leilão em setembro chegou mesmo aos 65 euros por tonelada.

O Tribunal Geral de Justiça da União Europeia (UE) negou recurso à gigante tecnológica Google de uma multa de 2,4 mil milhões de euros imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no comércio eletrónico comunitário.

Já um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu na terça-feira negar o pedido apresentado pelo ex-Presidente norte-americano Donald Trump para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio.

Catarina Valente, Carina Fumega e Marta Bombert são apenas três dos oito jovens escolhidos para participar no primeiro curso em Portugal, do projeto "Beleza em todas as suas formas". A ideia é incluir jovens com deficiência intelectual no mercado de trabalho através do curso cabeleireiro. A TSF esteve na segunda "aula" deste curso e foi testemunha do "tratamento vip" dado aos "clientes" destes futuros cabeleireiros.

"Aquilo que um escritor deixa não é, muitas vezes, imposto por ele, nem Saramago o quis fazer. Aquilo que o escritor deixa é uma proposta ou muitas propostas, diria até, tantas propostas quantas as leituras dos seus leitores." É o "eterno professor" Carlos Reis que o diz, em confidência a Fernando Alves, numa entrevista na Manhã TSF, a dias de se celebrar o centenário de Saramago.