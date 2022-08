Coração de D. Pedro deixa de estar guardado a cinco chaves antes de viajar

Por Lusa 20 Agosto, 2022 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O coração de D. Pedro deixa este sábado de estar guardado a cinco chaves para, pela primeira vez, estar em exposição na Igreja da Lapa, antes de viajar temporariamente para o Brasil no âmbito das comemorações do bicentenário da independência.

São precisas cinco chaves, mais mil cuidados, e uma complexa operação, para retirar o coração do "Rei Soldado" do mausoléu da igreja da Lapa, conforme descreveu à Lusa, em 2013, o historiador e mesário Ribeiro da Silva.

Antes de viajar temporariamente para o Brasil, o coração do monarca, que chegou ao Porto em fevereiro de 1835, estará, pela primeira vez, em exposição aberta ao público no Salão Nobre da Irmandade da Lapa.

O coração do rei D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV de Portugal, que morreu em Queluz em setembro de 1834, estará em exposição este sábado, entre as 10h00 e 20h00, e no domingo, entre as 10h00 e as 16h00, sendo a entrada livre.

No domingo, depois do encerramento da exposição, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o embaixador da República Federal do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro Silva, vão assinar o protocolo que define as condições da transladação e que garante que serão tidos em conta os cuidados necessários no transporte.

Já durante a noite, o coração do monarca, cujo corpo se encontra na cidade brasileira de São Paulo, atravessa o oceano Atlântico, em ambiente pressurizado, para marcar presença nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, antiga colónia portuguesa que o rei conduziu à independência.

A transladação do órgão, prevista para a 00h20, será acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, que levará pessoalmente o coração ao Brasil com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

O coração de D. Pedro chega na segunda-feira pelas 09h30 (13h30 de Lisboa) à base aérea de Brasília, onde será recebido com honras militares. Da base aérea, a relíquia segue para o Palácio de Itamaraty, na capital brasileira, de onde só sairá na terça-feira, pelas 16h00, para marcar presença numa cerimónia no Palácio do Planalto às 17h00.

Depois da cerimónia, onde estará presente o Presidente da República brasileiro, Jair Bolsonaro, o coração segue novamente para o Palácio Itamaraty, onde será apresentado ao corpo diplomático e onde ficará em exibição "controlada" até às comemorações do bicentenário da independência, no dia 07 de setembro.

As diferentes cerimónias serão acompanhadas pelo presidente da Câmara do Porto que, na quinta-feira de manhã, preside no Instituto Rio Branco a uma palestra, intitulada "Dois povos unidos por um coração - o significado político e simbólico de D. Pedro para Portugal e o Brasil".

O coração de D. Pedro regressa à cidade do Porto no dia 09 de setembro, ficando novamente em exposição nos dias 10 e 11 de setembro, antes de voltar a ser guardado a cinco chaves.

A transladação temporária do coração de D. Pedro para o Brasil foi aprovada por unanimidade pelo executivo da Câmara do Porto no dia 18 de julho.

Aos vereadores, o presidente da Câmara do Porto garantiu que a peritagem técnica, solicitada ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, concluiu ser possível realizar a translação mediante a "exigência de um transporte em ambiente pressurizado".

"A Câmara Municipal do Porto assegurará todas as diligências necessárias, assim como a articulação com outras entidades, em especial com as autoridades brasileiras, no que concerne à segurança da operação de transporte", salientou Rui Moreira.

O anúncio de que o governo brasileiro tinha enviado um pedido oficial a Portugal para a transladação do coração de D. Pedro foi feito a 30 de maio pelo embaixador brasileiro George Prata, um dos coordenadores das comemorações.

A confirmação de que o órgão viajaria temporariamente para o Brasil chegou a 22 de junho pelo presidente da Câmara do Porto numa conferência de imprensa.