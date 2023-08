Por TSF com Lusa 06 Agosto, 2023 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

A capital da Coreia do Sul, Seul, é a próxima cidade a receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foi anunciado este domingo pelo papa Francisco em Lisboa.

"E no fim há um momento que todos esperam: o momento da próxima etapa no caminho. A próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar na Ásia. Será na Coreia do Sul, em Seul. E assim, em 2027, a partir da fronteia ocidental da Europa vai para o longínquo oriente. Este é um sinal da universalidade da Igreja, do qual vocês todos são testemunhas", anunciou Francisco.

O anúncio foi feito em Lisboa após a missa de encerramento da JMJ no Parque Tejo.