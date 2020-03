Covid-19 deixa turmas da Amadora em isolamento, mas escola continua a funcionar 

Graça Freitas diz que os alunos se encontram em “isolamento profilático voluntário” © Manuel de Almeida/Lusa

A Direção-Geral da Saúde está a seguir de perto o caso de coronavírus na escola Roque Gameiro na Amadora, onde dá aulas a mulher que foi internada no Hospital Curry Cabral

em Lisboa.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adianta o que está a ser feito:

"Os delegados de saúde estavam na escola para fazer, juntamente com a comunidade educativa, a avaliação do risco e chegaram à conclusão que em cinco daquelas turmas os alunos tinham tido contacto com a professora. Avaliado o risco tomaram uma medida proporcional a esse risco. E tomaram a decisão de encerrar aquelas cinco turmas onde a professora tinha estado a dar aulas", afirmou em declarações à RTP.

Frisando que os alunos se encontram em "isolamento profilático voluntário", Graça Freitas explicou que "os delegados de saúde da zona, contactarão essas crianças, as suas famílias para as tranquilizar, para ver se aconteceu alguma coisa. Se têm algum sintoma, alguma dúvida. E as famílias também ficam com um contacto do delegado de saúde".

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora, confirmou à TSF o caso de infeção de uma professora com o novo coronavírus. A mulher foi hospitalizada, esta quarta-feira, em Lisboa.

A mulher, que leciona a disciplina de Físico-Química aos alunos do 7.º ano da escola, esteve em Itália durante as férias do Carnaval.