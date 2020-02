Mais dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

A Bélgica confirmou, também esta terça-feira, o primeiro caso de infeção © Royal Thai Navy/EPA

Por Cátia Carmo 04 Fevereiro, 2020 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral de Saúde revelou, esta terça-feira em comunicado, que há em Portugal um terceiro caso suspeito de coronavírus. O doente foi internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de ter sido sujeito a uma avaliação clínica e epidemiológica. Mais tarde, em conferência de imprensa, confirmaram mais um caso suspeito. São ambos portugueses e um deles esteve em contacto com contagiados alemães.

"O doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, Hospital de Referência para estas situações. No local, será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)", pode ler-se na nota. Sobre o segundo caso, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou tratar-se de um homem de 40 anos que contactou com doentes cuja infeção se confirmou noutros países e, por isso, estava sob vigilância em Portugal, o que permitiu detetar precocemente os sintomas. Também é residente na Grande Lisboa e vai ser acompanhado no Curry Cabral.

Este caso suspeito contactou com um grupo de alemães que adoeceram. O grupo esteve presente numa formação pela sua empresa, onde também esteve o cidadão português.

A Bélgica confirmou, também esta terça-feira, o primeiro caso de infeção e soube-se, algumas horas depois, que o país avisou Portugal e todos os outros países com cidadãos nacionais no voo de repatriamento de Europeus de que, a bordo do A380, havia um passageiro com coronavírus.

"Dadas as condições do voo, o risco é muito limitado, mas nós somos obrigados a transmitir a informação a Portugal, e a todos os outros países. E, nós fizemo-lo imediatamente, assim que o soubemos, tanto aos Estados-Membros, como à Organização Mundial de Saúde", disse o porta-voz da Ministra da Saúde, Maggie De Block, contactado em Bruxelas, pela TSF.

Os principais sintomas do coronavírus são respiratórios e podem ser comuns ou semelhantes a uma gripe: febre, tosse, dificuldade respiratória, dores musculares e cansaço. Há doentes que desenvolvem pneumonia viral e até septicemia.

As análises preliminares efetuadas às 20 pessoas repatriadas por Portugal, que chegaram a Lisboa no domingo, tiveram resultados negativos. Os 18 portugueses e duas brasileiras vão permanecer em isolamento profilático durante 14 dias em instalações dedicadas para o efeito no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte) e no Parque da Saúde de Lisboa.

A China elevou esta terça-feira para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, colocada sob quarentena.