Coronavírus já está a afetar turismo em Portugal

A preocupação é maior numa altura em que as empresas deste setor estão a contratar mão-de-obra

Não há casos confirmados de coronavírus em Portugal, mas a pandemia já está a afetar o turismo nacional. Preocupada com a situação, a Associação Portuguesa da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) já emitiu um comunicado a alertar o Governo para as quebras no setor, apelando também à Secretaria de Estado do Turismo por medidas de apoio às empresas.

"As empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a sentir os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus, com registo de contração e mesmo cancelamento de reservas já efetuadas, o que exige que se antecipem medidas específicas de apoio a estas atividades, nomeadamente ao nível financeiro, por forma a se acautelar e minimizar impactos negativos na atividade turística de 2020", pode ler-se no comunicado enviado pela AHRESP.

A preocupação é maior numa altura em que as empresas deste setor estão a contratar mão-de-obra e a investir na requalificação e melhoramento das unidades para os períodos da Páscoa e época alta do verão.

"Não podemos esquecer que Portugal está na rota de muitos itinerários que incluem vários países europeus, levando a que muitos turistas, por receio, mesmo que infundado, tenham vindo a cancelar as suas viagens, com óbvios prejuízos para as empresas e para a economia em geral", acrescentou a Associação Portuguesa da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.