Coronavírus obriga a alterações na semana santa em todo o mundo

O novo coronavírus está a obrigar a alterações na semana santa em todo o mundo

O novo coronavírus está a obrigar a alterações na semana santa em todo o mundo. Um dos rituais que não se vai concretizar é o lava pés, que é a imitação do gesto de Jesus Cristo que, nas vésperas da sua crucificação, lavou os pés aos seus discípulos em sinal do serviço que todos devem aos outros, e tem um grande significado espiritual.

A ausência deste gesto também foi notada no Vaticano, até porque se tornou no ato mais arriscado do pontificado do Papa Francisco, que sempre fez questão de se deslocar aos estabelecimentos prisionais de Roma para realizar este rito tradicional.

Este momento ultrapassava o convencional e trazia para a roda do enchaguar dos pés outros membros de diferentes religiões. Um gesto ecuménico, intercultural e religioso que, este ano, não se vai concretizar.

As cerimónias que decorrem nas igrejas estão, em muitos casos, a serem transmitidas pelas redes sociais. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta quinta-feira pela DGS, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13 956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.