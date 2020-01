Coronavírus obriga a campanha: "Não tenham medo de ir às lojas chinesas"

© Rui Coutinho (arquivo)

Por causa do coronavírus, a Liga dos Chineses pede aos portugueses que não tenham medo de ir às lojas ou aos restaurantes da comunidade.

O presidente, Y Ping Chow, explica à TSF que o objetivo é fazer uma espécie de campanha ou apelo, indo mesmo pedir a ajuda do Governo português e do Alto Comissariado para as Migrações para evitar que os consumidores se assustem com as notícias que chegam da China.

"Vamos pedir às entidades oficiais que nos ajudem a apelar para que não exista medo de ir ao restaurante chinês ou às lojas chinesas pois cá em Portugal ainda não há casos e nós estamos prevenidos e todos de boa saúde", detalha.

A primeira reunião será na segunda-feira com o presidente da Câmara de Vila do Conde, concelho onde há uma grande concentração de chineses, mas já há, também, pedidos de audiência com o Alto Comissariado para as Migrações e com a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações.

Quem vem da China deve ficar em casa

Y Ping Chow diz que a meta é "ajudar a acalmar o povo português" não porque já tenham notado receios, mas porque sobretudo noutros países, nomeadamente em França, já se nota essa preocupação.

Para evitar eventuais contágios do coronavírus, a Liga dos Chineses está ainda a aconselhar quem chega da China nesta altura do ano, época de mais viagens para comemorar o Ano Novo Chinês, a ficar isolado em casa durante 14 dias, o tempo estimado de incubação da doença antes dos primeiros sintomas.

Um isolamento que exige mesmo que alguém leve a comida à casa de quem chega da China, num apelo que segundo Y Ping Chow está a ter sucesso junto da comunidade que vive em Portugal.