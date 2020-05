Corporações de bombeiros do Porto em risco de colapsar

As corporações de bombeiros do Porto correm o risco de colapsar © Fernando Veludo/Lusa

Por TSF 08 Maio, 2020 • 23:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As corporações de bombeiros do Porto estão em risco de colapsar. O alerta é dado pelo presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. José Miranda aponta o atraso no pagamento do transporte de doentes e as despesas relacionadas com a pandemia como as principais razões para, nesta altura, os bombeiros do distrito estarem a passar por uma situação caótica.

"Há, neste momento, muitas associações no distrito do Porto que não têm capacidade financeira, estão a zeros. Estamos muito preocupados. O que foi faturado em fevereiro iríamos receber até ao dia 20 de abril e, infelizmente, não recebemos. Neste momento há uma situação caótica", explicou à TSF José Miranda.

No distrito do Porto há 45 corporações de bombeiros constituídas por um total de 3700 elementos no ativo. Sem as verbas devidas pela Administração Regional de Saúde do Norte, estas estruturas correm o risco de colapsar.