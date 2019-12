Corrida de São Silvestre de Lisboa: veja aqui as condicionantes ao trânsito

Corrida de São Silvestre em Lisboa condiciona o trânsito © Sara Matos/Global Imagens

A tradicional prova de corrida do final do ano da capital decorre este sábado entre as 17h30 e as 19h00.

O trajeto da corrida passa pela Av. Liberdade/Restauradores - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Rua Ouro- Praça do Comércio- Rua do Arsenal-Largo do Corpo Santo- Av. Ribeira das Naus- Praça Duque Terceira - Av. 24 de Julho - RETORNO (Av. 24 de Julho - junto Palácio da Cruz Vermelha) - Av. 24 de Julho - Av. Ribeira das Naus - Praça do Comércio - Rua da Prata - Praça da Figueira - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Praça dos Restauradores - Av. da Liberdade - Praça Marquês do Pombal (que contornam na totalidade) - Av. da Liberdade - Praça dos Restauradores (Meta).

De acordo com o município de Lisboa o transito será encerrado entre o Rossio e a Rua das Pretas.

Às 12h00, o corte de tráfego será estendido à Rua das Pretas, para tráfego ligeiro e para pesados à Rua Alexandre Herculano (para preparação da corrida dos Escalões jovens, prevista para as 15h00);

Às 15h00, corte de trânsito da central da Av. da Liberdade entre a Rua Alexandre Herculano e o Marquês de Pombal;

Às 15h00, corte de trânsito na Av. 24 de Julho entre a Av. Carlos I e o Cais do Sodré;

Às 16h00, corte de trânsito na Av. 24 de Julho a partir da Av. Infante Santo;

Às 16h45, corte de trânsito na Zona Ribeirinha do itinerário da prova, ou seja, Estação Sul e Sueste, Cais do Sodré e Largo Camões;

Às 17h00, encerramento da totalidade do percurso entre a Rotunda Marquês do Pombal e a Av. 24 de Julho;

Às 17h00, encerramento ao trânsito dos restantes acessos à Praça Marquês de Pombal, bem como a saída do túnel para a Av. da Liberdade;

A circulação será reposta ao longo do percurso à passagem do último atleta;

A rotunda externa da Praça do Marquês de Pombal, sentido Av. Fontes Pereira de Melo para o Marquês, ficará sempre com circulação;

O acesso ao Parque de estacionamento dos Restauradores será sempre assegurado.

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais.