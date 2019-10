Corrida ilegal em Setúbal leva GNR a apreender 19 carros

GNR fiscalizou mais de 60 condutores © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Por Lusa 27 Outubro, 2019 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GNR de Setúbal apreendeu, esta madrugada, 19 automóveis, no âmbito de uma operação numa corrida ilegal, um evento que contaria com cerca de 300 viaturas.

Pub Pub

Em comunicado, a GNR relata que a operação policial pretendia "prevenir a realização de corridas ilegais e desocupar a via pública" que seria ocupada ilegalmente nos dois sentidos de uma estrada nacional junto ao parque de estacionamento da praia Figueirinha, Setúbal.

Pub Pub

O evento, que decorria sem qualquer licenciamento, contava com a participação de cerca de 300 veículos e tinha espetadores e viaturas a ocupar a via pública, "provocando graves constrangimentos à fluidez de tráfego".

A GNR fiscalizou vários carros e motos, bem como mais de 60 condutores, tendo levantado 35 autos de contraordenação por transformação de veículos com características não averbadas no documento único automóvel.

Além disso, 19 carros foram apreendidos, também por alterações às características de construção, tendo os proprietários sido notificados para irem com as viaturas a uma inspeção extraordinária.

A GNR levantou ainda um auto por introdução irregular no consumo, já que um dos veículos tinha alterações de construção que alteram a cilindrada e a quantidade de CO2 emitido, que deve resultar numa alteração do valor do imposto único de circulação.