Corridas de automóveis aceleram negócios de Vila Real

Os motores dos bólides da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) já roncaram abundantemente, esta manhã de sábado, no Circuito Internacional de Vila Real. Hão de repetir ao meio-dia. Duas sessões treinos para adaptação à pista citadina de mais de quatro quilómetros e meio, antes das três corridas de qualificação que vão decorrer a partir das 17h00. As corridas principais estão marcadas para as 13h10 e 17h15 de domingo.

À margem da pista, o impacto das corridas de automóveis começou a notar-se logo no primeiro dia, na sexta-feira, com hotelaria esgotada e restaurantes e bares sem mãos a medir. Ao lado da pista, o restaurante "Curva 24" - nome que resultou do número da curva - a azáfama tem sido grande. O proprietário João Paulo Grilo não tem dúvidas de que as corridas de automóveis são "uma mais-valia para o negócio". E não só para o seu, que já tem "lotação esgotada para sábado e para domingo". "Isto mexe mesmo com a cidade", afiança.

No "Curva 24" teve de ser reforçado o stock de comida e bebida. O número de colaboradores passou "de cinco para 10" e alargou-se o horário de funcionamento. João Paulo Grilo garante que "é um fim de semana atípico que vale por uma semana normal de vendas".

No "Cantinho da Borralheira", Maria Adelaide deseja que o negócio fique animado este fim de semana, pois "tem andado muito mau". Para além de comidas mais ligeiras, também tem venda de cerveja junto à porta de entrada que é para dar vazão à procura.

No Spot Bar, perto do Teatro de Vila Real, o primeiro dia de corridas, dedicado às competições nacionais, já esteve "acima das expectativas", admitiu Isabel Vilela. A grande enchente está prevista para este sábado e domingo e, a contar com uma enchente e com temperaturas que devem ultrapassar os 30 graus celsius, o "stock de águas, refrigerantes e cerveja teve de ser bastante reforçado".

Com bom tempo e com a "sede que as pessoas têm de voltar às corridas", Isabel Vilela prevê que sábado e domingo "sejam muito bons, não só para o Spot Bar, como para toda a cidade de Vila Real".

A cereja no topo do bolo seria Tiago Monteiro, piloto português da Honda, voltar a vencer em Vila Real, tal como aconteceu em 2016 ((WTCC) e em 2019 (WTCR), o que se traduziu numa festa de arromba.

Porém, Monteiro baixa as expectativas pois "o ano tem sido difícil", devido ao carro, que "ainda não está a um grande nível". Por isso, não espera milagres numa época em que ocupa o 16º lugar do campeonato WTCR, com apenas 12 pontos, muito distante dos 129 pontos do líder, o espanhol Mikel Azcona que corre pela Hyundai.

"Sabemos que será difícil, mas como a pista é tão desafiante, tudo é possível. Não espero milagres, mas acredito em surpresas", disse Tiago Monteiro, durante uma conferência de imprensa no Teatro Municipal de Vila Real. A única certeza que o português tem é que vai "dar o melhor, mais uma vez, em pista e fora dela", sempre com objetivo de "dar um bom espetáculo" e "agradecer dessa forma".

Maria Adelaide, do "Cantinho da Borralheira", gostava que este sábado à noite houve "um baile, para poder dar um pezinho de dança depois do trabalho". Mas não há baile previsto. O programa do 51.º Circuito Internacional de Vila Real inclui um concerto dos Xutos e Pontapés, este sábado à noite, na Praça do Município, o que também vai ajudar os negócios do centro histórico.