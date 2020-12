Cortada Estrada Nacional 101 em Arcos de Valdevez após despiste

© Igor Martins / Global Imagens

O despiste de uma viatura ocorrido este domingo em Arcos de Valdevez provocou ferimentos graves no condutor, que foi transportado para o Hospital de Braga, informou o comandante dos Bombeiros locais.

A Estrada Nacional 101 encontra-se cortada ao trânsito devido aos destroços do carro, disse à Lusa Filipe Guimarães, acrescentando que o acidente envolveu uma viatura 'tunning' [transformada], da qual o condutor, aparentemente, "terá perdido o controlo", ficando "politraumatizado" após o despiste e embate num poste.

Filipe Guimarães afirmou que um segundo ocupante do automóvel, "segundo testemunhas oculares, atirou-se da viatura cerca de 150 metros antes do embate, tendo ficado com ferimentos ligeiros", tendo sido transportado para o Hospital de Viana do Castelo.

O acidente ocorreu pelas 13:55, na freguesia de São Paio e Giela, numa estrada servida por duas faixas em cada sentido, e que permanecem "fechadas ao trânsito devido ao óleo da viatura derramado e aos destroços espalhados".

"Deverá manter-se cortada, pelo menos, até às 16:30", disse Filipe Guimarães.

Notícia atualizada às 15h46