Corte do gás russo, pistas sobre a hepatite aguda e outros destaques TSF

O grupo russo Gazprom anunciou esta quarta-feira que suspendeu todas as suas entregas de gás à Bulgária e à Polónia por não terem feito o pagamento em rublos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu de imediato, garantindo que a União Europeia "está preparada" para o corte de gás russo. Bulgária e Polónia asseguram que têm alternativas para os consumidores.

A notícia provocou de imediato impacto nos mercados europeus. O preço do gás aumentou 24% e é já o mais elevado este mês. Está agora quase sete vezes mais caro do que no ano passado.

O Benfica SAD do Benfica comunicou, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que tem um "princípio de acordo" para a contratação do treinador alemão Roger Schmidt.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças reuniu esta manhã de urgência para discutir os casos de hepatite aguda. O documento que serviu de base a este encontro, da agência de saúde pública do Reino Unido, admite que possa existir uma ligação entre a doença e a Covid-19.

A doença afeta dezenas de crianças na Europa e o Japão registou esta quarta-feira o primeiro caso.

No Fórum TSF, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Fenprof e os diretores das escolas alertaram para a necessidade de reavaliar o peso dos exames no acesso à educação universitária e politécnica.

Soube-se ainda esta manhã que o autarca de Kiev mandou desmantelar uma estátua que celebrava a amizade entre a Ucrânia e a Rússia.