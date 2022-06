Cortes na TAP avançam, os efeitos da reestruturação do SEF e outros destaques TSF

A presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener © Inácio Rosa/Lusa

Por TSF 21 Junho, 2022 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse esta terça-feira que a redução dos cortes salariais dos pilotos e dos restantes trabalhadores será aplicada ainda este mês. Christine Ourmières-Widener falava na sede da TAP, em Lisboa, onde chamou os jornalistas para uma sessão de esclarecimentos, numa altura em que decorrem negociações com as estruturas sindicais.

No que toca à transferência de competências policiais do SEF para a PJ, o diretor nacional da Polícia Judiciária disse que "é uma vantagem para a justiça, para a investigação criminal e para o país".

O diretor nacional da PSP, por sua vez, indicou que até ao momento 19 polícias aceitaram prestar comissão especial de serviço no SEF no âmbito do reforço de pessoal para os aeroportos portugueses durante o verão, estando previstos 168 agentes.

Já a Guarda Nacional Republicana diz "presente" e não identifica falta de meios para poder assumir as novas competências na sequência da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É o próprio comandante-geral da GNR, Rui Clero, quem o assume em audição na Assembleia da República, onde até expressou que até há um agregar de funções com as novas responsabilidades que a guarda vai ter.

Sobre o convite que o levou à vice-reitoria do ISCTE, João Leão nega qualquer envolvimento no financiamento da instituição com 5,2 milhões de euros para um Centro de Valorização, do Conhecimento e Transferência Tecnológica. O antigo ministro é agora vice-reitor da universidade e está a liderar o projeto. Já a reitora, Maria de Lurdes Rodrigues, culpa os Governos que se têm sucedido, desde 2009, pelos problemas financeiros que a instituição que agora lidera e nega qualquer conflito de interesses ao convidar João Leão para "integrar a equipa que estava em processo de formação" e apoiar o "desenvolvimento estratégico" da formação.

O primeiro-ministro António Costa conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para confirmar que Portugal apoia a atribuição à Ucrânia do estatuto país candidato à União Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a posição portuguesa.

O hospital de Braga não vai ter urgências de Obstetrícia e Ginecologia durante 24 horas: das 8h00 desta quarta-feira às 8h00 de quinta-feira, o serviço vai estar indisponível.

Há mais um futebolista português em Inglaterra. Fábio Vieira foi confirmado como o novo camisola 21 do Arsenal.

O Governo português confirmou que o luto nacional pela morte de Paulo Rego vai assinalar-se a 30 de junho, dia das cerimónias fúnebres da pintora, que vão decorrer em Londres.

O objetivo era fazer o exame de Geografia. Duas jovens de 18 anos apresentaram-se na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, esta segunda-feira, e tentaram realizar a prova em nome de outras duas pessoas. O esquema acabou por ser detetado quando lhes foi pedido o Cartão de Cidadão, que não tinham.