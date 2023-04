Cortes no trânsito em Lisboa, os bastidores do controlo de fronteiras no aeroporto e outros destaques TSF

As obras proíbem o trânsito na Avenida 24 de Julho © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O trânsito está condicionado a partir desta quarta-feira e por tempo indeterminado na zona ribeirinha e Baixa de Lisboa devido a várias obras. Consulte os mapas com as alternativas para circular entre Alcântara e o Parque das Nações.

A dimensão das obras - que proíbem o trânsito em geral na zona ribeirinha e Avenida 24 de Julho, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque -, surpreenderam a presidente da União das Associações de Comércio e Serviços de Lisboa, que afirma que, no futuro, os comerciantes vão necessitar de apoio financeiro.

Também a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior está preocupada com os condicionamentos ao trânsito. À TSF, o presidente Miguel Coelho, refere que não houve qualquer contacto prévio com os residentes.

O vereador da Câmara Municipal de Lisboa responsável pelo pelouro mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, esclarece, em declarações à TSF, que o objetivo da obra é "criar melhores condições de circulação rodoviária" na capital e que "não é necessário alarme".

Na manhã informativa da TSF destaque, ainda, para a reportagem da jornalista Cristina Lai Men nos bastidores do controlo de fronteiras do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O inspetor coordenador do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e diretor de fronteiras de Lisboa, José Caçador, admite o processo de transição que vai extinguir o SEF pode "complicar" as chegadas num aeroporto onde está "tudo esgotado".

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que o Governo vai entregar "nos próximos dias" documentação à comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP e as recentes demissões na companhia aérea.

Três aviões militares russos foram intercetados no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico. Os aviões foram identificados pela Força Aérea alemã e pelas autoridades britânicas.

A Comissão Europeia apresentou um conjunto de três propostas legislativas, já consultadas pela TSF, para a reforma "mais abrangente" das regras de governação económica da União Europeia desde o pós-crise económico e financeiro. Bruxelas pretende "fortalecer" a sustentabilidade da dívida.