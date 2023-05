Corveta António Enes está ao serviço da Marinha há 52 anos. A missão é agora nos Açores

A corveta António Enes da Marinha Portuguesa © José Carmo/Global Imagens (arquivo)

O dia da Marinha Portuguesa é assinalado a 20 de maio, mas as comemorações arrancam esta quinta-feira, no Porto. Desta vez, a festa faz-se no Douro, com a presença do Navio Escola Sagres e da fragata D. Francisco de Almeida.

Nos últimos anos, a renovação da frota tem sido um dos temas mais debatidos em torno da Marinha Portuguesa.

A TSF conversou com o comandante Madeira Gonçalves, que comanda a corveta António Enes, que já leva 52 anos de serviço, sendo uma das mais antigas da frota nacional. Esta corveta está em missão nos em Ponta Delgada, nos Açores.