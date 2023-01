Costa admite que Alexandra Reis violou estatuto, aquilo que Rita Marques fez "é ilegal" e outros destaques TSF

António Costa © Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 11 Janeiro, 2023 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em dia de debate com o primeiro-ministro na Assembleia da República, António Costa reconheceu que Alexandra Reis, a antiga secretária de Estado que saiu da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros, violou "parte do estatuto do gestor público" e que devia ter devolvido parte da quantia quando foi nomeada para a NAV.

Sobre o mecanismo de escrutínio a novos governantes revelado pelo primeiro-ministro na semana passada, o Presidente da República confirmou esta tarde ter recebido um "projeto de apreciação prévia de requisitos jurídicos" que é "no geral condizente" com a sua posição.

O Hospital de Braga foi alvo de buscas pelo Ministério Público por suspeitas de crimes económicos e violação de regras da contratação pública.

O ministro da Cultura defende que não se deve apoiar todas as entidades culturais e que os concursos de apoios às artes implicam "escolhas e linhas de corte".

O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Pinto Moreira, que foi alvo de buscas esta terça-feira no âmbito da Operação Vórtex, garante que está disponível para abdicar da imunidade parlamentar se necessário.

No Minho, face ao que tem chovido, "era para estarem a entrar aí camiões de lampreias". As palavras são de Paulo Silva, pescador há 25 anos, que não encontra explicação para a escassez observada. Tanta, aliás, que os preços estão altos.

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o pedido de José Sócrates para afastar o juiz Carlos Alexandre do caso EDP, no âmbito do qual o magistrado retirou o estatuto de assistente ao ex-primeiro-ministro.

De outubro a dezembro do ano passado, os preços da gasolina e do gasóleo subiram face ao período homólogo, mas em ordens de grandeza distintas: se no primeiro foram 2,6 cêntimos, no segundo tipo de combustível foram 24.

O Hot Clube de Portugal recebeu ordem da câmara de Lisboa para fechar portas depois de terem sido encontradas falhas estruturais no edifício em que funciona.

Durante 133 dias, de 12 de agosto a 22 de dezembro de 2022, o Solar Dynamics Observatory (SDO), da NASA, captou imagens do Sol que permitiram mais descobertas sobre o funcionamento da estrela mais próxima da Terra e a forma como influencia o sistema solar.