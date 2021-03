Costa avisa que a reabertura é revista se o Rt ultrapassar 1

© António Cotrim/EPA

Por Lusa 11 Março, 2021 • 21:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro avisou hoje que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1.

No final do Conselho de Ministros que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar um plano do Governo de desconfinamento do país devido à pandemia de Covid-19, António Costa salientou que este processo de reabertura será "gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco" adotada.

"Essa avaliação de risco tem por base dois critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas: por um lado, o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e, por por outro lado, a taxa de transmissibilidade, medida através do famoso Rt."

Assim, o chefe de Estado avisou que as medidas terão que ser revistas sempre que Portugal ultrapassar "o número de 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19