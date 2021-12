Costa contra vacinação obrigatória, vacinar só para proteger adultos "é inaceitável" e outros destaques TSF

António Costa considerou "absolutamente inaceitável que se mantenha a proibição de voos para Moçambique" © Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou a ideia de uma lei que torne a vacinação obrigatória, como já acontece em alguns países da União Europeia. O chefe do Governo também manifestou-se contra as restrições de voos para países da África Austral, como Moçambique.

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Maria do Céu Patrão Neves, considera inaceitável que se parta do princípio de que a vacinação das crianças sirva apenas para proteger os adultos.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, recusou a ideia defendida por vários partidos e pela Ordem dos Médicos de publicar o parecer que sustentou a decisão de recomendar a vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos. Na vez do parecer, a DGS vai divulgar uma "nota técnica".

Já a ministra da Saúde sublinhou que as decisões sobre a vacinação não são tomadas pelo Governo. "Nunca o Governo tomou decisões em matéria de vacinação", disse Marta Temido.

Passando para o futebol, mas ainda relativamente à pandemia: Paulinho, avançado do Sporting, testou positivo para a Covid-19. O português é o segundo jogador dos leões infetado, depois de Coates ter falhado os últimos dois jogos por esse motivo.

O DJ português Magazino morreu esta quinta-feira. Luís Costa morreu em casa, em Lisboa, dois anos após ter sido diagnosticado com leucemia.

As dívidas fiscais vão passar a ter planos de pagamento a prestações de forma automática. A medida foi aprovada pelo Conselho de Ministros e tem os montantes limites de cinco mil euros (para devedor singular) ou até 10 mil euros (coletivo).

Depois de uma tarde de violência antes da partida entre o Benfica e o Dinamo de Kiev, os 54 detidos nos desacatos foram todos libertados esta quinta-feira. Ficam sujeitos a termo de identidade e residência.