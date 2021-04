"Só a Islândia tem melhores resultados do que Portugal"

O primeiro-ministro, António Costa © Mário Cruz/Lusa

O primeiro-ministro disse, esta quinta-feira, que a Islândia é o único país europeu com melhores resultados do que Portugal. António Costa referiu que os bons resultados de Portugal "devem dar-nos orgulho".

"E nesta terceira vaga termos conseguido trazer com grande sacrifício, mas também grande determinação e grande persistência, de dias em que chegamos a ser dos piores do mundo para a situação em que hoje nos encontramos em que no conjunto do espaço económico europeu só a Islândia tem melhores resultados que Portugal", enalteceu.

Relativamente à questão das fronteiras ​​​​​​​com Espanha, o governante disse que há um acordo com o Governo do país vizinho "para evitar um incremento da pandemia".

"Portugal e Espanha têm sido exemplares desde o início do confinamento. Devemos ser dos poucos países europeus que têm acordado a gestão das fronteiras comuns. Vão manter-se fechadas", garantiu.

Costa disse ainda que as datas do plano de desconfinamento não vão mudar, cabendo aos portugueses manter as regras de distanciamento para evitar o alastrar da doença.

Questionado pela TSF, o primeiro-ministro explicou que o controlo fronteiriço que existiu até aqui "é para manter", mas vai haver mudanças para países que "tal como nós, tiveram a 3.ª vaga mais cedo".

As regras viagens para o Reino Unido e Brasil, por exemplo, serão alvo de mudanças.

Proibição de circulação entre concelhos termina na segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta quinta-feira que a proibição de circulação entre concelhos no continente português termina na próxima segunda-feira, dia 5 de abril.

A medida, que impede a circulação entre os 278 municípios continentais, estava em vigor desde a sexta-feira passada e até às 5h00 de segunda-feira.

O primeiro-ministro adiantou também, desde já, que esta proibição não vai estar em vigor na quinzena após a Páscoa.

"Na próxima quinzena não está prevista a proibição de circulação entre concelhos, seja à semana, seja ao fim de semana, afirmou António Costa, em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Escolas, esplanadas e ginásios reabrem na segunda-feira

O primeiro-ministro relembrou, esta quinta-feira, que o segundo e o terceiro ciclo voltam a abrir já na segunda-feira, assim como esplanadas, ginásios e centros de dia.

Quanto à restauração, as esplanadas poderão abrir, sendo que os grupos não podem exceder as quatro pessoas. "Mesmo nas esplanadas devemos manter todas as cautelas", alertou.

Na área económica, as lojas até 200m2 com porta para a rua deixam de ter de vender ao postigo, passando a ter as portas abertas ao público, para atendimento presencial.

Por decisão das autarquias, os mercados e feiras podem voltar a receber os cidadãos, assim como os museus e espaços culturas.

As modalidades desportivas de baixo risco poderão ser retomadas, assim como a atividade física ao ar livre até quatro pessoas. Os ginásios, sem aulas de grupo, também volta a abrir portas.

Desconfinamento igual em todos os concelhos, mas há 19 em alerta

O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira que Portugal dará o próximo passo no desconfinamento, a partir de segunda-feira. O desconfinamento será igual em todos os concelhos, mas António Costa informou que há 19 em alerta.

O primeiro-ministro alertou que, de acordo com as propostas dos especialistas, se os concelhos continuaram na zona de risco nos próximos quinze dias, não avançarão para a próxima fase do desconfinamento.

"Temos um total de dezanove concelhos acima do limiar de risco, seis dos quais acima dos 240 novos casos por cem mil habitantes", adiantou.

© Governo de Portugal

António Costa lembrou as variáveis que o país tem de ter em conta para avaliar o progresso do plano de desconfinamento. O primeiro-ministro adianta que Portugal teve uma avaliação positiva.

"Claramente, mantemo-nos no quadrante verde da nossa matriz", apontou.

Ainda assim, quanto ao Rt, o primeiro-ministro notou que o número tem vindo a acelerar. "Ao contrário da incidência que se dirige na boa direção, o risco de transmissão está numa zona próxima do amarelo", disse.

© Governo de Portugal

