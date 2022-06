Costa doente falha 10 de Junho, eutanásia aprovada no Parlamento e outros destaques TSF

António Costa © Olivier Hoslet/EPA

Por TSF 09 Junho, 2022 • 20:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, não vai estar presente, esta sexta-feira, nas comemorações oficiais do 10 de Junho por "motivos de saúde", revelou o gabinete do governante. Marcelo Rebelo de Sousa adiantou apenas que "não é uma doença grave".

As propostas do PS, BE, PAN e IL para a despenalização da eutanásia foram aprovadas com a proposta socialista a receber 128 votos a favor, na votação na generalidade. Os documentos seguem agora para a fase de especialidade, antes do envio para Belém, para a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois do jogo eficaz frente à Suíça, a seleção comandada por Fernando Santos regressou a Alvalade para receber a Chéquia, em mais um compromisso para a Liga das Nações.

A subida das temperaturas e o risco de incêndio nos próximos dias levou a Autoridade Nacional de Proteção Civil a reforçar todos os meios de alerta.

Dois britânicos e um marroquino capturados no leste da Ucrânia por separatistas pró-Rússia foram condenados à morte na autoproclamada República de Donetsk por serem considerados "mercenários"

As estimativas apontam para um novo aumento dos combustíveis na próxima semana e Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que, enquanto a guerra durar, não há sinais de que estes aumentos deixem de acontecer.

Em entrevista à TSF, Pedro Pita Barros lamenta que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não aposte na transição digital e não tenha uma visão a dez anos para o sistema nacional de saúde, que deve ser encarado "como um todo".

O rapper norte-americano Snoop Dogg partilhou um vídeo que mostra Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar, de forma robusta, vários jovens durante uma iniciativa no Palácio de Belém, em dezembro de 2019. As imagens já se tinham tornado virais na altura, mas agora voltaram a dar que falar depois de serem partilhadas pelo artista.