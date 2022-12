Costa e Moedas desvalorizam falta de contacto, os 50 anos de Wiriamu e outros destaques TSF

António Costa com Carlos Moedas © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta sexta-feira fica marcada por uma polémica entre António Costa e Carlos Moedas. Questionado, em Bruxelas, sobre o facto de não ter contactado Carlos Moedas depois das cheias que assolaram Lisboa, na última semana, o primeiro-ministro acabou por ironizar que o autarca de Lisboa também não o contactou. Já Moedas garante que estes dias foram "muito difíceis para os lisboetas" e que "ligar ou não ligar não é importante, o importante é que as soluções cheguem".

Na ordem do dia continuam as inundações e as intempéries. Filipe Duarte Santos diz que é preciso preparar os cidadãos para os fenómenos extremos, que vão ser cada vez mais frequentes. Já a Assembleia Municipal do Seixal aprovou uma recomendação apresentada pelo PS para a criação de um Fundo Municipal de Emergência Social para apoiar as vítimas das cheias.

A chuva forte e a agitação marítima estão de regresso na próxima semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o cenário de acalmia previsto para este fim de semana não vai estender-se aos próximos sete dias.

Pode acompanhar tudo sobre as chuvas, o agravamento do estado do tempo e as cheias aqui:

Destaque também para o massacre de Wiriamu, que aconteceu há 50 anos. O líder do Chega criticou Santos Silva por ter assinalado a data e afirmado que importa pedir perdão, tendo o presidente da Assembleia da República respondido que pediu desculpa porque não pactua com massacres.

Em Lyon, França, um incêndio num edifício de sete andares fez pelo menos dez mortos, entre os quais cinco crianças. Há ainda quatro pessoas entre a vida e a morte e 10 feridos.

Um relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários aponta falhas graves no controlo de tráfego aéreo nos aeroportos portugueses, como registos de assiduidade e pontualidade manipulados ou controladores que têm televisão para passar o tempo. A NAV já veio dizer que está a preparar uma resposta ao documento, reiterando "plena confiança no desempenho da sua missão".

Por fim, notícias vindas do espaço. Foram descobertos a 218 anos-luz de distância, na constelação Lyra, dois exoplanetas que orbitam uma estrela anã vermelha, onde a água constitui uma "grande fração" de todo o planeta. E não é só: cientistas mergulharam "profundamente" numa das primeiras imagens reveladas pelo telescópio da NASA James Webb e conseguiram observar o início da formação de dezenas de estrelas, anteriormente escondidas por nuvens de poeira.