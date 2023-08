Costa e Santos Silva estiveram reunidos com papa Francisco na Nunciatura Apostólica

O papa Francisco à saída da Nunciatura Apostólica © Miguel A. Lopes/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tiveram esta quarta-feira encontros privados com o Papa Francisco, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa.

O primeiro a chegar foi Santos Silva, que esteve reunido com o Papa durante cerca de 15 minutos, naquela que é a embaixada do Vaticano em Lisboa.

António Costa, que chegou ao local às 16h30 acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, esteve reunido durante 30 minutos, tendo oferecido ao Papa Francisco uma escultura de São Francisco de Assis, da autoria de José Franco, a "obra completa do Padre Manuel Antunes" e o livro "Santuário Marianos - Portugal", coordenado por José Sá Fernandes, responsável pelo grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

À saída, nenhuma das duas figuras do Estado prestou qualquer declaração à comunicação social.

Antes do encontro, e após ter marcado presença na cerimónia que decorreu no Centro Cultural de Belém esta manhã - na qual o líder da Igreja Católica discursou -, António Costa publicou uma mensagem na rede social Twitter, na qual dizia ser "uma enorme alegria" receber o Papa Francisco em Portugal, qualificando-o como "uma referência para crentes e não crentes".

"A sua presença e a de milhares de jovens em Portugal para a JMJ é sinónimo de esperança nos valores da humanidade, da igualdade, da solidariedade e da paz", escreveu.

O Papa chegou esta quarta-feira de manhã a Lisboa para participar na JMJ, que termina no domingo.

Francisco irá ainda ao Santuário de Fátima, no sábado de manhã.

O Papa já esteve esta quarta-feira no Palácio de Belém, com o Presidente da República, e teve depois um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Ao início da tarde, o Papa foi para a Nunciatura (a embaixada do Vaticano em Lisboa), onde teve encontros com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com António Costa.

Franciso vai ainda esta quarta-feira voltar à zona de Belém, ao Mosteiro dos Jerónimos, para uma missa com membros do clero, como bispos, diáconos e padres da Igreja Católica.

Durante a JMJ, Francisco participará ainda em encontros com jovens, estudantes, bispos, representantes de centros de assistência sócio-caritativa e de confissões religiosas radicadas em Portugal.

A JMJ é o maior acontecimento da Igreja Católica.