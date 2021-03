Costa espera que questão sobre vacina da AstraZeneca seja esclarecida até ao final da semana

Por TSF 16 Março, 2021 • 13:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro apela à calma daqueles que já tomaram a vacina da AstraZeneca, bem como aos que aguardam a vacinação, lembrando que ele próprio tomou a primeira dose.

"Esta suspensão foi por mera precaução e todos os dados científicos confirmam a qualidade, a segurança e a efetividade da vacina", garante.

António Costa diz ainda esperar "que até ao final da semana tudo isto esteja esclarecido".

"É preciso que as pessoas compreendam o que está a ocorrer: estas suspensões são meramente provisórias. A Organização Mundial de Saúde está a fazer uma reapreciação dos dados, a Agência Europeia do Medicamento vai pronunciar-se até ao final da semana e é por uma mera precaução que esta decisão foi tomada", disse António Costa.

A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed anunciaram, esta segunda-feira, a suspensão do uso da vacina produzida pela AstraZeneca em Portugal "por precaução". A principal consequência desta pausa é a alteração da vacinação dos docentes e não-docentes do ensino pré-escolar e primeiro ciclo, que começaria no próximo fim de semana.

A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task-force para a vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo.