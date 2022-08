Costa explica e Marcelo reage a demissão de Temido, Galp sobe preço do gás e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © J. J. Guillen/EPA

António Costa admitiu que o caso da morte da grávida transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, "tenha sido a gota de água" para Marta Temido e explicou que, "desta vez", não se sentiu em condições para recusar o pedido de demissão.

Além disso, o primeiro-ministro disse respeitar a decisão da ministra da Saúde e confessou que ainda não tem um sucessor na cabeça para a pasta da Saúde.

Já Marcelo, sem falar da demissão da ministra da Saúde, afirmou que está à espera do pedido de exoneração e substituição de Marta Temido. Na universidade de verão da Juventude Social Democrata, Marcelo foi questionado sobre o perfil de quem vai substituir a ministra e deixou claro que vai esperar pelos esclarecimentos sobre as dúvidas que levantou quando deu luz verde ao estatuto do Serviço Nacional de Saúde mas, desde já, diz que o sucessor de Marta Temido não pode ser alguém que esteja preso à ideologia na nova gestão do serviço público de saúde.

Reagindo à demissão de Marta Temido, o ex-ministro e ex-secretário de Estado da Saúde do PSD Fernando Leal da Costa considera à TSF que a saída de Marta Temido era inevitável, mas que o maior erro foi ter chegado a aceitar ser reconduzida no cargo. Leal da Costa entende que as condições de governabilidade "eram terríveis" e "claramente havia um atrito crescente entre os profissionais de saúde e a senhora ministra".

Do lado da justiça, o Ministério Público abriu, esta terça-feira, um inquérito à morte da grávida que foi transferida do Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier, em Lisboa, confirmou a Procuradoria-Geral da República à TSF.

Depois da EDP, Endesa e Goldenergy, também a Galp anunciou que o aumento do preço do gás natural, em outubro, rondará os oito euros, para o escalão mais representativo de clientes, refletindo o "custo de aquisição em linha" com os preços no mercado internacional.

A presidente da Comissão Europeia anunciou que a União Europeia (UE) já atingiu a meta de 80% de armazenamento de gás, prevista para 1 de novembro próximo, falando em "boas notícias" para reduzir a dependência da Rússia.

Para reforçar o combate aos incêndios, a Força Aérea comprou seis helicópteros bombardeiros médios. Numa nota enviada às redações, a Força Aérea anuncia que "adquiriu seis helicópteros bombardeiros médios, Sikorski UH-60 Black Hawk, através do concurso público autorizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2021, de 4 de março, com o intuito de integrar os meios próprios do Estado no combate aos incêndios rurais", revelando que "o contrato para aquisição dos novos meios foi assinado, no passado dia 12 de agosto, com a empresa adjudicatária Arista Aviation Services, LLC".

Na pasta da diplomacia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse que a reclamação apresentada pela UNITA relativamente aos resultados das eleições em Angola está prevista na lei angolana, pelo que o processo corre "dentro da normalidade institucional".

O Benfica está de luto. O sócio número 1 do clube, Emílio Andrade Júnior, morreu aos 101 anos. O presidente das águias, Rui Costa, diz que "foi sempre um exemplo de enorme dedicação e devoção" ao clube.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão promove a Rota Dão & Petiscos, iniciativa que decorre até ao dia 21 de setembro e tem como objetivo promover os vinhos e os restaurantes da região.