Costa fala em situação tranquila e defende que há condições para avançar com cautela

António Costa considera que Portugal vive "neste momento, felizmente, uma situação tranquila"

Por Lusa 06 Janeiro, 2022 • 14:24

O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira que o país se encontra numa situação "tranquila" no que respeita à contenção de casos graves da Covid-19 e que há condições para avançar "com cautela" no levantamento de algumas restrições.

Esta análise foi feita por António Costa no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, no final da reunião do Conselho de Ministros que procedeu à avaliação do impacto da pandemia em Portugal.

"Não estamos numa situação de pressão sobre os internamentos, quer em cuidados gerais, quer em cuidados intensivos. Temos neste momento no nosso sistema hospitalar cerca de 16 mil pessoas internadas e menos de 10% são doentes Covid-19", afirmou o líder do executivo no final da conferência de imprensa.

Segundo o primeiro-ministro, em termos de condições sanitárias, o país atravessa "neste momento, felizmente, uma situação tranquila".

"Caso a situação se alterar essa situação, teremos sempre em conta os diferentes indicadores, que tem a ver com a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde", ressalvou, já depois de ter defendido que, face aos indicadores disponíveis, "há condições para se avançar com cautela" no levantamento de restrições.