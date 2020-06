Costa garante que fase final da Champions não vai ser afetada por pandemia em Lisboa

O primeiro-ministro foi entrevistado pelo La Vanguardia © Mário Cruz/EPA

O primeiro-ministro defendeu que a fase final da Liga dos Campeões não vai ser afetada pelo número de casos da Covid-19 verificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, António Costa argumentou que a situação que afeta 19 freguesias dos concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, Sintra e Loures não tem qualquer relação com o centro da cidade de Lisboa onde serão disputados os jogos da principal competição de futebol da Europa.

O líder do governo português sublinha que as 19 freguesias mais afetadas são apenas 19 entre mais de três mil do país. No resto do território, o novo coronavírus está a ter uma redução generalizada, referiu o líder do Governo. "Não se trata de Lisboa, mas de alguns municípios vizinhos. Não há agravamento. Nessas áreas, não houve a redução geral que foi registada em todo o território. Entre as 3091 freguesias do país, há essas 19. O nosso objetivo é diminuir o número de casos, que afetam sobretudo a população jovem e assintomática, e cujas infeções são detetadas apenas pelos testes proativos que realizamos. A taxa de ocupação do hospital continua a fixar-se nos 63%."

Nas freguesias mencionadas por António Costa vivem perto de 700 mil pessoas. Também é de notar que o Estádio da Luz, onde se vão realizar grande parte dos encontros, fica a cerca de dois quilómetros da Amadora.

