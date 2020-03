Costa garante que fecho de escolas não vai ser decretado esta quarta-feira

O primeiro-ministro, António Costa © Omer Messinger/EPA

António Costa em Berlim, onde está para uma reunião com a chanceler alemã Angela Merkel, afastou a possibilidade de o fecho das escolas em Portugal ser decretado ainda esta quarta-feira.

"Esta noite não vai seguramente ser decretado nada porque haverá a decisão do Conselho Nacional da Saúde Pública. Amanhã haverá reunião do conselho de ministros, portanto serão adotadas porventura as orientações que tiverem de ser adotadas em função das decisões deste conselho", explicou Costa.

Na opinião do primeiro-ministro, o sistema político tem de ter a humildade de ouvir os técnicos e agir em função daquilo que é o aconselhamento técnico.

"Adotaremos as medidas que forem necessárias para cada momento. Até agora foram encerradas escolas onde havia um aluno ou professor infetado e risco de contaminação mais generalizada. Temos de tomar as medidas necessárias de acordo com cada circunstância e melhor informação técnica", acrescentou o primeiro-ministro.