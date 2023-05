Costa não teme Marcelo, máfia italiana alvo de megaoperação policial e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pela polémica em torno de João Galamba, que pediu demissão do Ministério das Infraestruturas. Costa não aceitou e Marcelo não concordou com a decisão do primeiro-ministro. Em declarações no distrito de Braga, numa iniciativa do Governo Mais Próximo, o chefe de Governo deixou as "decisões de ontem" no passado e garantiu não temer um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa.

Apesar da crise política na sequência da polémica no Ministério das Infraestruturas, Fernando Medina realçou que a economia portuguesa está a crescer e tem mostrado "sinais de robustez".

O presidente do Governo da Madeira afirmou que o primeiro-ministro, António Costa, tem interesse na dissolução da Assembleia da República (AR), mas mostrou-se convicto de que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não cederá.

Pode acompanhar toda a polémica em torno do Governo aqui:

O PS recusou a proposta do PSD para aumentar de cinco para sete anos o mandato do Presidente da República. Na comissão de revisão constitucional, a deputada social-democrata Paula Cardoso defendeu que sete anos permitiriam um mandato mais homogéneo do chefe de Estado.

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Miguel Pinto Luz defendeu o processo de privatização da TAP em 2015, apontando ao PS, ao afirmar que não foi conduzido por Whatsapp.

Destaque também para um homem de nacionalidade italiana que foi detido em Portugal no âmbito da megaoperação policial que está a decorrer em vários países, focada em membros da organização criminosa italiana Ndrangheta.

Perto de 258 milhões de pessoas em 58 países ou territórios necessitaram de ajuda alimentar urgente, em 2022, por causa de conflitos, choques económicos e catástrofes climáticas. O alerta é da ONU.

Na Rússia, um incêndio destruiu um depósito de combustível em Volna, região de Krasnodar, a pouco mais de dez quilómetros da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia.

Na terça-feira à noite, a Rússia atacou o território ucraniano com 26 drones kamikaze de fabrico iraniano, mas as defesas antiaéreas da Ucrânia conseguiram abater 21.

Por fim, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. À TSF, Teresa Ribeiro, representante para a Liberdade dos Média na OSCE, assume que "a liberdade dos média assume um papel fundamental na democracia e na paz".

Portugal caiu para nono lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e passou a liderar o grupo de 44 países com "uma situação satisfatória". Segundo o mesmo documento, o ambiente do jornalismo é mau em sete em cada 10 países.